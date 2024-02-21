Герасимов посетил командный пункт группировки «Центр» в зоне СВО

Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

Валерий Герасимов

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки войск «Центр» в зоне проведения СВО, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ. Генерал армии вручил ордена и медали военнослужащим, отличившимся в ходе боев за Авдеевку. Кроме того, он выразил благодарность за мужество и доблесть, проявленные во время боев.

На командном пункте группировки начальник Генерального штаба ВС РФ вручил ордена Мужества и медали «За отвагу» военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Авдеевки, — уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ходе совещания, проведенного в штабе группировки войск, Герасимов подчеркнул, что главная задача операции по взятию Авдеевки была выполнена, противник был вытеснен из города. При этом он заявил, что это произошло в кратчайшие сроки. В числе командиров, присутствовавших на совещании, был командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) Андрей Мордвичев.

Как сообщалось ранее, заместитель министра обороны России Виктор Горемыкин также наградил наиболее отличившихся участников сражения за Авдеевку. Он вручил ордена Мужества 15 российским военнослужащим. Горемыкин подчеркнул, что все они проявили стойкость и профессионализм при исполнении воинского долга.