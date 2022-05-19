Герасимов поговорил с главой комитета начштабов США Герасимов и глава комитета начштабов США Милли обсудили по телефону ситуацию на Украине

Валерий Герасимов / Фото Пресс-служба Минобороны РФ

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов поговорил по телефону с председателем комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марком Милли, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, включая ситуацию на Украине, — говорится в сообщении.

13 мая стало известно, что министр обороны США Ллойд Остин впервые с начала спецоперации на Украине провёл переговоры с российским коллегой Сергеем Шойгу. Глава Пентагона призвал к прекращению огня на Украине. Разговор состоялся по инициативе американской стороны. Последний раз Шойгу и Остин общались 18 февраля.

Остин намеревался связаться с Шойгу ещё в начале апреля, но попытка потерпела фиаско. В Пентагоне отмечали, что попытки дозвониться до главы Минобороны РФ и Герасимова предпринимались с самого начала спецоперации РФ на Украине, но до сих пор были безуспешными.