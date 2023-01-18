Герасимов описал взаимодействие Минобороны с ЧВК «Вагнер» Глава Генштаба Герасимов заявил, что ЧВК «Вагнер» не входит в состав ВС РФ

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Боец подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

Депутат Евгений Ступин в своем Telegram-канале сообщил, что получил ответ от главы Генштаба Валерия Герасимова о взаимодействии Минобороны РФ с ЧВК «Вагнер». В нем говорится, что «Вагнер» не входит в состав Вооруженных сил РФ и не отвечает за людей, заключивших контракт с частной военной компанией. В своем канале Ступин опубликовал фото полученного от главы Генштаба ответа.

Организация, именуемая Вами как ЧВК «Вагнер», в структуру Вооруженных сил РФ не входит. Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии Минобороны РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем, — следует из текста ответа Генштаба, опубликованного Ступиным.

Депутат сообщил, что в декабре он получил множество обращений от граждан, чьи родственники, заключившие контракты с ЧВК, перестали выходить на связь. Ступин отметил, что информацию об их местоположении в самой ЧВК он не получил, после чего обратился в Минобороны.

Ранее СМИ обратили внимание на то, что данные Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» о взятии Соледара различаются. Тогда основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что «лодка и так качается», и отказался комментировать сообщения о возможном конфликте с ведомством.

11 января предприниматель сообщил об освобождении Соледара и его зачистке от подразделений украинской армии. По его словам, мирные жители были выведены из города, а украинские подразделения, не пожелавшие сдаться в плен, уничтожены.

13 января в Минобороны РФ заявили, что российские войска установили полный контроль над Соледаром, что позволяет отрезать снабжение ВСУ в Артемовске. По информации ведомства, после этого военные могут заблокировать и взять в котел остающиеся в нем украинские силы.