Герасимов рассказал, сколько раз в год НАТО проводит учения у границ РФ Герасимов: ежегодно у границ РФ проводится около 40 крупных учений НАТО

Фото: nato.int

За последний год страны НАТО провели порядка 40 крупных военных учений у западных границ России, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе. По его словам, сценарии соответствующих мероприятий были основаны на вооруженном противостоянии с Россией. Полное выступление Герасимова публикует Минобороны.

Сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых объединенными вооруженными силами НАТО. Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в Альянс, — рассказал генерал.

Одновременно с этим Запад поддерживает старые и создает новые конфликты в ряде регионов, добавил он. Речь идет о Балканах, Приднестровье, Закавказье, Средней Азии и Афганистане.

Генерал вместе с тем отметил, что российским подразделениям удается вести активную оборону, удерживать рубежи и расширять зоны контроля на всех участках фронта. В ответ на действия НАТО формируются новые военные округа, а также соединения Воздушно-космических сил.

Начальник генштаба подчеркнул, что противнику непрерывно наносится огневое поражение, что не позволяет ему двигаться вперед. Российские военнослужащие действуют в зоне СВО решительно и мужественно, указал он.