Генсек НАТО опасается военного конфликта с Россией Столтенберг опасается, что конфликт на Украине может спровоцировать войну НАТО с Россией

НАТО работает над тем, чтобы не допустить войны с Россией, сообщил NRK генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что начало военного столкновения между сторонами может спровоцировать конфликт на Украине.

Мы работаем над этим каждый день, чтобы избежать этого (начала войны с Россией — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

Ранее аналитик Петр Колчин назвал обещания НАТО принять Украину в свой состав даже в отдаленном будущем вбросом. По его словам, Альянс в конечном счете откажется от этой идеи из-за страха перед Россией и нежелания вступать с ней в военный конфликт. Эксперт напомнил, что информация о возможности присоединения Украины к НАТО появляется уже не первый год, однако за этим не следует никаких изменений по этому вопросу.

Столтенберг ранее заявил, что поддержка Украины дорого обходится странам Запада, однако ее необходимо наращивать. По его мнению, это усилит позиции Киева в будущем за столом переговоров. Столтенберг подчеркнул, что большинство стран Альянса в этом заинтересованы