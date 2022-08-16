В Госдуме предложили разблокировать Instagram Комитет Госдумы направит генпрокурору запрос о возможности разблокировки Instagram

Фото: Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/Global Look Press

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин заявил о намерении просить генерального прокурора России Игоря Краснова рассмотреть возможность разблокировки Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена), передает РИА Новости. Он объяснил это решение тем, что посты, связанные с антироссийской пропагандой и призывами к насилию, модерируются и удаляются из соцсети, что может послужить основанием для разблокировки.

Мы <...> напишем письмо генпрокурору Краснову с просьбой посмотреть, содержит ли на текущий момент Instagram какую-то антироссийскую пропаганду, заявления по дискриминации России, — сказал парламентарий.

Демин добавил, что за время блокировки Instagram доходы блогеров упали на 70–90%. По его словам, представители малого и среднего бизнеса лишились одного из немногих доступных способов продвигать свой продукт.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») добавил, что вопрос о разблокировке Instagram планируется поднять с трибуны на первом заседании осенней сессии нижней палаты парламента.

21 марта Таганский суд Москвы запретил Facebook (деятельность в РФ запрещена) и Instagram. Согласно этому же решению, Мeta (деятельность в РФ запрещена) признана в РФ экстремистской в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке призывов к насилию над россиянами, а также изменению основ конституционного строя.

Поводом для блокировки послужила новая редакционная «политика» в отношении граждан РФ, введённая компанией Meta. С одной стороны, руководство платформы подчеркнуло, что Facebook и Instagram не потерпят русофобии и любой дискриминации россиян. С другой, пользователям соцсетей на Украине было разрешено призывать к насилию в отношении участников спецоперации РФ на Украине. Это было названо «временной мерой», принятой в «чрезвычайных и беспрецедентных обстоятельствах».