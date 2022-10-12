Генпрокурор России призвал к модернизации мобилизационной системы

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Существующую в России мобилизационную систему необходимо модернизировать, заявил в беседе с РИА Новости Генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он отметил, что необходимо внедрять передовые технологии, а также призвал не делать «крайними» военкоматы.

Безусловно, существующая мобилизационная система требует модернизации, внедрения интеллектуальных передовых технологий в закрытом контуре. И делать тут одни военкоматы «крайними» неправильно. Напротив, надо оказывать коллективную помощь в организации работы без сбоев, и прокуроры в рамках своих полномочий этим активно занимаются, — сказал он.

Краснов также заявил об отсутствии в России единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих мобилизации. По его словам, должностные лица стремятся отчитаться о своей работе в ущерб нормативным правилам, в чем и заключается корень проблемы.

Краснов подчеркнул, что гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно явиться в военкомат с документами, подтверждающими право на освобождение. Он напомнил, что в состав комиссии по частичной мобилизации вошли территориальные и военные прокуроры и обращения к ним не остаются без внимания.