Генпрокурор РФ: полк «Азов» использует запрещённые методы ведения войны «Коммерсант«: генпрокурор РФ заявил, что »Азов» воюет на Украине запрещёнными методами

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Члены украинского полка «Азов» (признан террористической организацией, запрещён в РФ) использовали запрещённые средства и методы ведения войны. Об этом заявил в интервью газете «Коммерсант» генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. По его словам, прокуратура собрала доказательства совершения членами полка преступлений террористической и экстремистской направленности.

Установлены факты применения членами «Азова» запрещённых средств и методов ведения войны. В ходе этой работы мы однозначно пришли к выводам о деятельности «Азова» как националистического формирования, основанного на нацистской идеологии и поддерживающего запрещённые в России экстремистские организации, — сказал Краснов.

Также генпрокурор рассказал, что его ведомство установило, что бойцы «Азова» взяли за основу труды идеологов фашизма, включая символику и лозунги. В этой связи было принято решение подать в Верховный суд России иск о признании полка террористической организацией, чья деятельность должна быть запрещена на территории РФ.

Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Соответствующее решение было принято 2 августа. Рассмотрение иска происходило в отсутствие представителей противоположной стороны, большая часть заседания проводилась в закрытом режиме.

Ранее сообщалось, что россиянина Антона Королёва заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима за вступление в «Азов». Он осуждён сразу по двум статьям: «Наёмничество» и «Публичные призывы к экстремизму».