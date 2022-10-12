Генпрокурор РФ назвал главную проблему мобилизации Генпрокурор РФ: при учете мобилизуемых отсутствует единый подход к базам данных

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил РИА Новости об отсутствии в России единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих мобилизации. По его словам, должностные лица стремятся отчитаться о своей работе в ущерб нормативным правилам, в чем и заключается корень проблемы.

[Проблема заключается] в отсутствии единого подхода к формированию в уполномоченных органах баз данных лиц, подлежащих частичной мобилизации, стремлении скорее отчитаться о проделанной работе, — сказал Краснов.

Ранее президентский Совет по правам человека предложил правительству ввести военно-врачебные комиссии с участием гражданских медиков для оценки годности резервистов, о необходимости и отсутствии которых в ряде регионов говорят уже давно. При этом на отсутствие медицинского контроля жалуются в том числе региональные омбудсмены и представители военного командования. Также СПЧ намерен просить правительство «четко установить критерии брони от мобилизации», включая номера специальностей, разбивку по возрасту, наличию военно-учетной специальности и так далее.

Кроме того, члены СПЧ обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, тогда как в остальных регионах «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.