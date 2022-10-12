Генпрокурор рассказал, что делать получившим повестку по ошибке Генпрокурор Краснов: получившим повестку по ошибке следует обратиться в военкомат

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Гражданину, получившему повестку в рамках частичной мобилизации, но не подпадающему под ее критерии, нужно явиться в военкомат с документами, подтверждающими право на освобождение, сообщил в интервью РИА Новости генпрокурор Игорь Краснов. Он напомнил, что в состав комиссии по частичной мобилизации вошли территориальные и военные прокуроры и обращения к ним не остаются без внимания.

После получения повестки гражданину следует явиться в военкомат с актуальными данными о себе, документами, подтверждающими право на освобождение от частичной мобилизации, — сказал генпрокурор.

Ранее юрист, учредитель Московского правозащитного центра Михаил Салкин рассказал, что в рамках закона о мобилизации нет никаких требований по оформлению повесток, однако в них обязательно должны быть подпись военного комиссара и печать военкомата. По его словам, повестка в определенной форме приходит только в рамках призыва граждан от 18 до 27 лет.

Также Салкин подробно разобрал ситуацию, когда приходит повестка. По его словам, ответственность наступает только тогда, когда происходит неявка по повестке, которую надлежащим образом вручили. Эксперт объяснил, что человека нельзя заставить расписаться под каким-либо документом.