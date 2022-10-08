Генпрокурор Краснов поручил проконтролировать ценообразование в Крыму

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Игорь Краснов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам Крыма и Севастополя проконтролировать вопрос ценообразования на продовольствие и топливо на территории полуострова. На сайте ведомства отметили, что прокурорам поручено не допустить завышения цен на топливо и еду.

По поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова прокуратуры Республики Крым и города Севастополя обеспечат надзор за недопущением повышения цен производителями и поставщиками продовольственной продукции и топлива, — сказано в сообщении.

В госучреждении пояснили, что операторы топливного рынка и крупные торговые сети в Крыму «располагают необходимыми запасами» данных видов продукции.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация в регионе находится под контролем местных властей. Он обратился к местным жителям, попросив их «набраться терпения», а также сохранять спокойствие. Аксенов отметил, что население полуострова переживало «и более сложные времена».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета.