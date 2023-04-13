Генпрокуратура России проверит видео с обезглавливанием военного

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура РФ инициировала проверку по факту появления в Сети видео с убийством, предположительно, украинского военнослужащего. Эти материалы направлены в следственные органы, ход и результаты проверки поставлены Генпрокуратурой на контроль, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть. В целях оценки достоверности указанных материалов <...> они направлены в следственные органы для организации проверки, — говорится в сообщении.

На этой неделе в соцсетях распространился ролик с кадрами, на которых неустановленные люди в военной форме казнят другого, еще живого человека в камуфляже. На видео рядом с жертвой был запечатлен бронежилет с украинской символикой и нашивкой «Каратель».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после появления видео с казнью бездоказательно обвинил в преступлении российских военных. В связи с этим Киев также в очередной раз призвал лишить Россию членства в ООН.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал опубликованные кадры обезглавливания военного ужасными. Спикер Кремля подчеркнул, что с учетом засилья фейков сперва необходимо проверить достоверность этого видео.