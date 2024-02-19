Генпрокуратура России поможет государству вернуть завод в Иваново Генпрокуратура потребовала вернуть государству завод станкостроения в Иваново

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России обратилась в арбитражный суд с иском о возвращении в собственность государства Ивановского завода тяжелого станкостроения (ИЗТС), сообщает газета «Коммерсант». В качестве ответчиков выступают АО ИЗТС, ООО «Техинвест», ООО «Инвестпроект» и физические лица, владеющие ценными бумагами.

По информации издания, Генпрокуратура выявила факт незаконного изъятия из владения государства принадлежащего ему Ивановского завода тяжелого станкостроения. В надзорном ведомстве посчитали, что это стало результатом «умышленных и взаимосвязанных противоправных действий должностных лиц и ответчиков».

Решение о передаче ИЗТС в частную собственность относилось к исключительной компетенции федерального правительства, которое его не приняло. Однако власти Ивановской области в 1992 году утвердили план приватизации предприятия и издали приказ о его акционировании, тем самым превысив своим полномочия.

Генпрокуратура РФ потребовала конфисковать предприятия Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в пользу государства из-за незаконной приватизации и поставок продукции в США. Иск был подан в отношении владельцев завода Юрию и Людмиле Антиповым. «Коммерсант» отмечал, что они могут лишиться трех заводов по производству ферросплавов.