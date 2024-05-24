В Госдуме попросили проверить активистку, отвечавшую за клип Pussy Riot Останина попросила Генпрокуратуру проверить соавтора клипа Pussy Riot Горшенину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Нина Останина попросила Генпрокуратуру РФ проверить активистку, которая отвечала за клип Pussy Riot, сообщили NEWS.ru в пресс-службе парламентария. Соавтор клипа Алиса Горшенина выступит в Ельцин Центре в Екатеринбурге с детским мастер-классом 1 июня.

Мастер-класс — это откровенная провокация в день, который напоминает нам, взрослым, об огромной ответственности за наших детей, — говорится в запросе Останиной.

В клипе, в съемках которого участвовала Алиса Горшенина, звучат слова: «Мы вас не простим и растопчем останки, / Сгорит красиво башня „Останкино“!». Также можно услышать фразы в «Черном пакете крещеном», «Едет домой русский суженый». Муляж тела на носилках демонстрируют среди стада баранов. Сопровождается это действие словами в песне о «замещении мужчин дареными баранами».

Горшенина выступит в Ельцин Центре по вопросу «взаимоотношений мам и дочек». Делает она это, чтобы «наладить коммуникацию между поколениями».

В марте Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам и 15 дням колонии бывшего муниципального депутата и участницу панк-группы Pussy Riot Люсю Штейн. Женщину обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Штейн может лишиться права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, сроком на три года и шесть месяцев.