Генпрокуратура прокомментировала уголовное дело против Пригожина Генпрокуратура РФ: действиям Пригожина будет дана оценка в рамках уголовного дела

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Генеральная прокуратура РФ сообщила, что действиям предпринимателя Евгения Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка в рамках уголовного дела. В ведомстве назвали законным и обоснованным возбуждение уголовного дела Следственным управлением ФСБ России против Пригожина по «факту организации вооруженного мятежа».

Его действиям будет дана надлежащая правовая оценка. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет, — сказано в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Так в ведомстве отреагировали на информацию о том, что Национальный антитеррористический комитет возбудил дело о призыве к вооруженному мятежу после заявлений бизнесмена Евгения Пригожина.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин в курсе ситуации, которая «разворачивается вокруг предпринимателя Евгения Пригожина». По его словам, в настоящее время «принимаются все необходимые меры». Так представитель российского лидера прокомментировал заявление Минобороны РФ, в котором сообщалось, что все распространяемые в соцсетях от имени Пригожина сообщения и видеокадры о якобы «ударе МО РФ по тыловым лагерям «ЧВК „Вагнер“» не соответствуют действительности.