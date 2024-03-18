Генпрокуратура признала нежелательными канадские НПО в России Генпрокуратура признала деятельность трех канадских НПО нежелательной в России

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Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельности НПО из Канады: Munk school of global affairs and public policy, Norman Paterson school of international affairs и Russian Canadian Democratic Alliance, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным Генпрокуратуры, первые две занимаются проблемами безопасности и фактически «участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений».

Деятельность Russian Canadian Democratic Alliance, как считает гособвинитель, нацелена на сплочение проживающих в Канаде россиян для их участия в мероприятиях по дискредитации внешней и внутренней политики Кремля, а также на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

1 марта власти Канады ввели дополнительный запрет на ввоз российских алмазов и бриллиантов. Импортировать, а также покупать или приобретать драгоценности из России запрещается канадцам как в стране их гражданства, так и за ее пределами.

В декабре Канада расширила санкционный список по России, включив в него 30 физических лиц. В правительстве страны отметили, что попавшие под санкции персоны баллотировались на выборах, которые проходили в Херсонской области.