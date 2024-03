Генпрокуратура признала нежелательной на территории России деятельности НПО из Канады: Munk school of global affairs and public policy, Norman Paterson school of international affairs и Russian Canadian Democratic Alliance, передает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным Генпрокуратуры, первые две занимаются проблемами безопасности и фактически «участвуют в информационной кампании стран Запада по дискредитации России и разжиганию антироссийских настроений».