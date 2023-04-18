Норвежских экологов признали нежелательными в России Генпрокуратура признала нежелательной в России норвежскую НПО «Беллона»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральная прокуратура России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность норвежской неправительственной организации «Экологический фонд „Беллона“», сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. По результатам проверки было установлено, что деятельность данной НПО направлена на подрыв российской экономики и дискредитацию внешней и внутренней политики РФ.

Деятельность международной неправительственной организации Miljøstiftelsen Bellona (Экологический фонд «Беллона», Экологическое объединение «Беллона») (Королевство Норвегия) признана нежелательной на территории РФ, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Деятельность «Беллоны» направлена на дестабилизацию общественно-политической обстановки в стране и представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ, решили в Генпрокуратуре. Ведомство указало, что фондом в том числе финансируется работа некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Выявлены попытки влияния на законодательство РФ с целью его изменения.

Формируется общественное мнение о несостоятельности российской природоохранной политики, а также некомпетентности российских газо- и нефтедобывающих отраслей, что направлено на прекращение взаимодействия с ними на международном уровне, — добавили в ведомстве.

Генпрокуратура отметила, что с начала военной операции на Украине указанный фонд активно участвует в антироссийской информационной кампании и дискредитации российской армии. Ведомство направило решение о признании деятельности данной организации нежелательной в Министерство юстиции РФ.

В начале апреля в России прекратил работу «Свободный университет» после того, как его деятельность признали нежелательной на территории РФ. Такое решение Генпрокуратура приняла 31 марта. Причиной стал «антироссийский характер» обучения и «навязывание ультралиберальной модели европейской демократии».