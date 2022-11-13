Генконсульство РФ: россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле Генконсульство РФ: предварительно, россияне не пострадали при взрыве в Стамбуле

Фото: ERDEM SAHIN/EPA/ТАСС

Предварительно, граждан России среди пострадавших при взрыве в Стамбуле нет, говорится на странице генконсульства РФ в Стамбуле в социальной сети «ВКонтакте». Ранее стало известно, что правоохранительные органы в турецкой столице усилили меры безопасности возле здания российского консульства, которое расположено на улице Истикляль, где днем 13 ноября прогремел взрыв. Несмотря на то, что учреждение находится далеко от места взрыва, по периметру было выставлено оцепление, а также усилена охрана.

По имеющимся у Генерального консульства предварительным данным среди пострадавших российские граждане отсутствуют. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию, — говорится в сообщении.

Ранее турецкие власти сообщили, что число жертв возросло до шести, пострадали 81 человека, двое из них в тяжелом состоянии.

Ранее в Сети появились кадры этого ЧП. Взрыв прогремел в дневное время суток, когда на туристической улице было много народу. По словам одного из очевидцев, трагедия произошла неподалеку от мечети и церкви на площади Турецкой Республики. Рассматривается версия, что взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, однако официального подтверждения этой информации нет.

Также стало известно, что неподалеку от ЧП на улице Истикляль находилась девушка из России вместе со своей мамой. Россиянка запечатлела кадры того, как люди в панике пытаются укрыться в ближайших зданиях.