Генконсул РФ назвал необдуманным отказ Осло в пропуске грузов на Шпицберген Генконсул РФ на Шпицбергене назвал необдуманным отказ Осло пропустить грузы для россиян

Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Генконсул РФ на Шпицбергене Сергей Гущин сообщил, что норвежские власти недостаточно подумали над решением о закрытии сухопутного трафика из РФ на территорию архипелага. В эфире телеканала «Россия 24» дипломат подчеркнул, что Осло нарушил Шпицбергенский трактат, подписанный в 1920 году в Париже. В документе есть подпункт, в котором прописан принцип недискриминации предоставления грузов жителям архипелага. На текущий момент участниками договора являются более 50 стран.

Очевидно, Осло просто недостаточно хорошо подумал, что, запрещая сухопутный транзит, Норвегия в том числе запрещает допуск грузов на Шпицберген, что, по сути, косвенно нарушает дух договора о Шпицбергене 1920 года, где прописан принцип недискриминации предоставления грузов, в том числе гражданам, юридическим лицам договаривающихся сторон на Шпицбергене, — заявил Гущин.

Ранее Норвегия отклонила заявку России на отправку грузов для поселков на Шпицбергене через единственный пропускной пункт на российско-норвежской границе «Стурcкуг». На КПП находилось около 20 тонн товаров, предназначенных для российских посeлений на острове.

Ранее сообщалось, что российский поселок Баренцбург на Шпицбергене оказался в сложном положении после введения западных санкций против РФ в связи со спецоперацией на Украине. В настоящее время местным жителям (в поселке живут около 500 человек, включая вахтовиков-шахтеров, работающих на угольных шахтах российского треста «Арктикуголь») не хватает некоторых продуктов питания, особенно свежих фруктов и овощей.

Также под угрозой находится подготовка к зимнему сезону 2022–2023 годов, притом что зима на Шпицбергене, от которого до Северного полюса немногим более тысячи километров, начинается уже в сентябре.