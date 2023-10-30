Генерала Теплинского назначили командовать под Херсоном: что изменится Командующим группировкой войск «Днепр» назначен генерал-полковник Теплинский

Фото: МО РФ

Михаил Теплинский

Генерал-полковника Михаила Теплинского назначили командующим российской группировки войск «Днепр», которая действует на Херсонском направлении. Что известно о назначении, почему был снят с командования предшественник Теплинского Олег Макаревич?

Что известно о назначении

О назначении Теплинского сообщили 29 октября источники Telegram-канала «Военкоры Русской Весны». На следующий день эту информацию подтвердил ТАСС.

«Командующий ВДВ, замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Михаил Теплинский назначен командующим группировкой войск „Днепр“. Об этом нам сообщил источник в военных кругах», — говорится в сообщении.

Источник в Минобороны рассказал военному корреспонденту Юрию Котенку, что передача дел и должности командующего группировкой «Днепр» прошла в рабочем режиме. Ранее Михаил Теплинский занимал пост заместителя командующего объединенной группировкой в зоне СВО по боевой работе.

«Командующий ВДВ генерал-полковник Михаил Теплинский отметил, что генерал-полковник Олег Макаревич „переведен на другой важный участок работы“», — говорится в сообщении военкора.

Официальной информации о назначении нового командующего на Херсонском направлении пока нет.

На этом посту Теплинский сменил генерал-полковника Олега Макаревича, который был назначен командовать Херсонским направлением в апреле 2023 года. В настоящее время на сайте Минобороны РФ Макаревич указан как начальник Общевойсковой академии ВС РФ. Упоминаний о его участии в СВО на сайте нет. Информации Минобороны о снятии Макаревича с должности командующего группировкой также нет.

Фото: МО РФ Михаил Теплинский

Что изменится с назначением Теплинского

Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец уверен, что Михаил Теплинский сможет изменить к лучшему ситуацию на Херсонском направлении.

«Я не раз бывал в 76-й дивизии ВДВ, помню, как там рос Теплинский. Он добросовестно вытоптал все положенные для генерала ступени. Он командовал много, участвовал в боевых действиях. Он и раньше бывал на поле боя, сейчас он вернулся», — рассказал военный эксперт в беседе с NEWS.ru.

Баранец предположил, что Теплинский сам попросился на передовое направление.

«Он уже был в зоне СВО, потом вернулся в Псков, чтобы там присматривать за дивизией. Сейчас он вернулся, мотивируя тем, что на этом направлении много его войск ВДВ и командир должен быть с ними в одной цепи, в одном окопе. Десантники говорят, что Теплинский на своем месте. Это офицер, который вырос в среде ВДВ, достаточно твердый командир. Я думаю, что появление Теплинского на поле боя поднимет боевой дух десантников. Это правильно, хорошо и нужно», — указал Виктор Баранец.

Кто такой Теплинский

Генерал-полковнику Михаилу Теплинскому 54 года. В июне 2022 года его назначили командующим Воздушно-десантными войсками РФ. Офицер находится в санкционных списках Евросоюза, Великобритании и ряда других стран.

Telegram-канал «Рыбарь» отмечает, что в войсках у нового командующего группировкой «Днепр» репутация одного из самых грамотных генералов. Ранее он служил в Западном, Восточном и Южном военных округах. Является Героем РФ, кавалером орденов Святого Георгия и «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденов Кутузова, ордена Мужества и медалей «За заслуги» и «За отвагу».

Ранее Теплинский был замкомандующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО. 18 апреля он зачитывал доклад президенту Владимиру Путину о ситуации на Херсонском направлении.

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