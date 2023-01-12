Генерал в Госдуме ответил на вопрос о повышении призывного возраста с весны Депутат Соболев заявил, что не знает о законопроекте по повышению призывного возраста

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что ему не известно о существовании законопроекта, который предусматривает повышение призывного возраста до 30 лет. Но депутат указал, что армию, по его мнению, нужно укреплять, и большая часть мужчин должна иметь военно-учетную специальность, пройти сборы или отслужить. Ранее глава комитета Андрей Картаполов заявил, что призывать в армию людей в возрасте до 30 лет могут начать уже во время весеннего призыва 2023 года.

Что есть разработанный законопроект я пока не знаю. <...> Конечно, все говорят, что армию нужно укреплять, восстанавливать боеспособность. Большая часть мужского населения должны иметь военно-учетную специальность, а это значит они должны пройти либо сборы, если старше 30 лет, либо службу в армии, — сказал депутат Соболев.

Ранее замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин допустил, что норма об увеличении минимального призывного возраста с 18 лет до 21 года может заработать уже в 2023 году. Депутат отметил, что для этого сперва необходимо внести соответствующие поправки в законодательство.

Генерал Соболев накануне высказал мнение, что у России недостаточно обученного мобилизационного резерва на случай начала полномасштабного конфликта с НАТО.