Генерал Соболев рассказал, как избежать прямого столкновения России и НАТО Генерал Соболев призвал восстановить Вооруженные силы РФ для противостояния НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Для того чтобы избежать прямого столкновения с НАТО, России необходимо восстановить вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, все ресурсы для этого у государства есть.

Если мы хотим развиваться и сохранить русским мир, то должны быть способны защитить сами себя. Чтобы никто даже не подумал идти против России. Для этого мы должны восстановить вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс, а также станкостроение и электронную промышленность. Ресурсы у нас для этого есть, и наши люди — самые лучшие в мире. Я бываю на оборонных заводах, и там сотрудники непрестанно выполняют и перевыполняют все поставленные задачи, — сказал Соболев.

Парламентарий отметил, что России также необходимо избавиться от «пятой колонны», которой отведена «особая роль в подрыве страны».

Если мы выполним все задачи, которые стоят сейчас перед Россией, никто не посмеет на нас напасть — и никакой войны не будет, — заключил Соболев.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что прямое столкновение ВС России и войск НАТО станет неизбежным, если последние появятся на территории Украины. Он не исключил, что Западу не поможет даже авиация, так как ВС РФ начнут сбивать все самолеты, нарушившие воздушное пространство Украины. По его словам, Москва всегда готова применить ядерное оружие.