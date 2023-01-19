Генерал Соболев допустил ношение бород в армии после критики Кадырова

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Мобилизованный военнослужащий ВС РФ несет службу на линии обороны в Харьковской области

Генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с РБК объяснил, что он выступает не против ношения бород солдатами в армии, а против неопрятности военнослужащих. До этого в беседе с агентством он назвал бритье бород «элементарным требованием воинской дисциплины». Однако с его словами не согласился глава Чечни Рамзан Кадыров, который призвал не придираться к бойцам за бороды и попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина отправить Соболева на передовую.

Я был на смотре готовности полка, сформированного в Чеченской Республике, перед отправкой в зону СВО. Был там и глава республики. Выглядели они (солдаты. — NEWS.ru), можно сказать, великолепно, они прекрасно экипированы, все в одинаковой форме, со знаками различия. Все были с бородами, и никто не был против, в том числе и я. Требовать от них сбрить бороды — это было бы глупостью, — пояснил Соболев.

При этом он подчеркнул, что солдат в армии «должны быть в нормальном виде», вне зависимости от того, «на войне он или нет». Соболев добавил, что военным разрешено носить бороду, исходя из религиозных соображений.

Если (военные. — NEWS.ru) носят бороду по религиозным соображениям, то это не то, что допустимо, (это необходимо. — NEWS.ru), потому что это как-то их сплачивает, — добавил он.

Кроме того, Соболев назвал недопустимым ношение мобильных телефонов со стороны бойцов, объяснив это требованием безопасности.

На высказывание генерала о бородах и телефонах также ответил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, который назвал подобные требования «архаикой». По словам бизнесмена, бритье на фронте — «большая роскошь». Пригожин также рассказал о полезности использования мобильных телефонов, которые в полевых условиях могут использоваться для определения геопозиции и передачи данных.

80% времени на фронте солдаты моются из бутылочки, а бритье — это вообще большая роскошь. Немалая часть как мусульман, так и православных по религиозным обычаям носят бороду. Борода на фронте — это символ, это традиция, — заявил Пригожин.

Ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин прокомментировал сообщения о возможном введении запрета на ношении бороды для военнослужащих, участвующих в СВО. Он назвал подобные идеи абсурдными.