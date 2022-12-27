Генерал призвал поставить ЧВК «Вагнер» на место после критики Генштаба Генерал Соболев: ЧВК «Вагнер» играет не такую роль в СВО, чтобы диктовать условия

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ЧВК «Вагнер» играет в спецоперации не такую ключевую роль, чтобы диктовать свои условия, заявил НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Комментируя обращение вагнеровцев с критикой в адрес главы Генштаба Валерия Герасимова, Соболев отметил, что военное руководство видит недостатки и решает их. А ЧВК «Вагнер», по его мнению, давно нужно было поставить на место. Бывший командующий 58-й армией напомнил, что по закону частные военные компании в России запрещены.

Критика тех, кто организует боевые действия, неприемлема. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. [Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений] Пригожин хоть и не со стороны, но давайте будем честными и откровенными — у него частная военная компания, а это незаконно. Да, они на нашей стороне, мы закрываем глаза, но это, повторюсь, незаконно, — сказал Соболев.

Член думского комитета по обороне отметил, что сейчас обстановка в зоне СВО стабилизировалась, улучшилась система управления соединениями и частями. По его словам, Минобороны видит все проблемы и решает их. А от смены начальника Генштаба вряд ли станет лучше, считает он.

Давно нужно было ЧВК «Вагнер» поставить на место: не такую уж роль они играют в зоне спецоперации, чтобы диктовать свои условия. Ставить себя выше других неприемлемо, — добавил генерал-лейтенант.

Пригожин ранее уже выступал с критикой в адрес военного руководства. Наряду с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, основатель ЧВК «Вагнер» выражал недовольство действиями генерал-полковника Александра Лапина, командовавшего группировкой российских войск «Центр» в зоне СВО. Вскоре после этого стало известно об отставке Лапина.