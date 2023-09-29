Генерал озвучил риски, возникшие перед армией России в ходе СВО Генерал Гурулев: российская система ПВО может не выдержать перегрузки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская система противовоздушной обороны может не выдержать, если Украина значительно увеличит интенсивность ударов высокоточными западными ракетами, заявил в беседе с «Царьградом» член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев. По его мнению, основные риски связаны с ростом поставок на Украину высокоточных ракет средней дальности ATACMS, Storm Shadow и других им подобных.

Наша система противовоздушной обороны может быть перегружена. <...> Одно дело, когда летят две-три ракеты, и совсем другое, когда 10, а то и 40 сразу. В случае таких атак у наших комплексов ПВО может не хватить снарядов и времени на быстрый перехват всего того эшелона, который идет, — предупредил эксперт.

При этом он заверил, что российские военные уже учитывают эти потенциальные угрозы. Для того, чтобы их избежать, наносятся упреждающие удары по объектам противника, в том числе по аэродромам, местам складирования боеприпасов и по местам размещения личного состава, в том числе летчиков.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что силы противовоздушной обороны будут тщательнее защищать город от возможных ракетных обстрелов ВСУ. По его словам, власти города понимают, что нужно делать во время воздушной тревоги.