Генерал назвал «слишком запущенной» цифровизацию воинского учета Генерал Соболев объяснил «запущенностью» отсрочку цифровизации воинского учета

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Перенос сроков создания единого электронного реестра воинского учета не повлияет на планы Минобороны РФ, отметил в беседе с НСН член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. По его словам, в системе учета пока «все слишком запущено», и для наведения порядка в этой сфере потребуется время. Генерал при этом уточнил, что бумажный учет в последнее время приведен в нормальное состояние.

Как пишет издание, депутат прокомментировал слова замглавы Минцифры РФ Олега Качанова о невозможности полноценного ввода в эксплуатацию единого реестра воинского учета раньше 2025 года. По словам Качанова, реестр должен соответствовать жестким требованиям к инфраструктуре и информационной безопасности.

Такая отсрочка объясняется тем, что, наверное, в учете все слишком запущено. <...> Чтобы сейчас навести порядок, разобраться в учете и перевести на электронный, необходимо определенное время. На планы военных ведомств и Минобороны это никак не повлияет. Есть не только электронный учет, но и бумажный. По крайней мере, за полтора года после начала спецоперации он был приведен в более-менее нормальное состояние, — подчеркнул Соболев.

Пилотный проект по созданию электронной системы воинского учета планируется запустить до конца 2023 года на территории одного или двух субъектов РФ.

Президент России Владимир Путин подписал закон о цифровизации воинского учета в апреле этого года. Закон, в частности, юридически приравнивает электронные повестки к традиционным, а также вводит реестр призывников. В него будут входить личные и паспортные данные, СНИЛС, информация о гражданстве, образовании, трудовой деятельности, месте жительства и ряд других сведений о гражданах.