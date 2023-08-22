Генерал-майор Липовой заявил, что Суровикин остается в распоряжении МО РФ

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Сергей Суровикин

Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России» генерал-майор, Герой РФ Сергей Липовой заявил URA.RU, что генерал Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами, однако остается «в распоряжении Минобороны». Он объяснил, что это обычная практика и вскоре станет известно о новом месте работы военачальника.

С военными такого высокого ранга требуется дополнительное согласование с администрацией президента. Сейчас этот процесс идет, и в ближайшее время мы сможем увидеть дальнейшее его назначение и направление на новое место работы, — сказал Липовой.

Ранее Суровикин уже находился в таком статусе в 2012 году. Тогда он возглавлял рабочую группу министерства по созданию военной полиции. Он сформировал кадровый корпус новой структуры, передает URA.RU.

Cуровикин занимал должность командующего ВКС РФ с 31 октября 2017 года. При этом с 8 октября 2022 года по 11 января 2023 года Суровикин являлся командующим Объединенной группировкой российских войск на Украине, а с 11 января 2023 года стал заместителем командующего.

Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что увольнение Суровикина с военной службы вполне вероятно. При этом, по его словам, официальных данных по этому поводу пока нет. Соболев подчеркнул, что решение о должности Суровикина будет принимать президент РФ Владимир Путин.