Генерал Гурулев назвал пять факторов победы России в СВО Генерал Гурулев: российская армия набралась боевого опыта для победы в СВО

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей Гурулев высказал мнение, что российская армия сделала выводы из ошибок, допущенных на первом этапе спецоперации. Парламентарий поделился своим видением текущей ситуации в эфире «Царьграда», перечислив пять факторов, которые, по мнению Гурулева, вселяют уверенность в победе России. Генерал считает, что российские войска получили реальный боевой опыт, научились вести боевые действия. По мнению Гурулева, командиры при этом научились принимать правильные решения и отдавать грамотные приказы. Депутат также полагает, что армия наполнилась существенной частью необходимого оружия и снаряжения, беспилотниками и средствами разведки.

В-четвертых, нам удалось организовать устойчивую систему управления. И она сегодня работает в полном объёме. И пятый момент: выстроено взаимодействие между родами, а иногда даже и видами войск. Оно довольно-таки хорошее и устойчивое, и это вселяет надежду на то, что любые задачи, которые сегодня стоят на поле боя, не просто координируются, а четко взаимосвязаны и приведены к единой цели, — поделился Гурулев своим мнением.

Гурулев добавил, что эти факторы дают ему надежду, что «все получится». Депутат полагает, что поначалу Россия недооценивала ВСУ, поэтому, как он считает, исходный план не оправдал надежд.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее назвал целью страны в конфликте с Россией восстановление территориальной целостностью. Глава государства также заявил, что Киев будет добиваться освобождения всех украинских военнопленных и возвращения беженцев домой.