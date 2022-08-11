Генерал Балуевский заявил о революции в артиллерии Генерал Балуевский: квадрокоптеры Китая произвели революцию в артиллерии

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Бывший начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Юрий Балуевский заявил, что простые китайские квадрокоптеры произвели революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии. Они решили старую проблему с разведкой, целеуказанием и корректировкой огня, отметил он в авторском предисловии к книге «Чужие войны — новая парадигма», сообщает РИА Новости.

Простые коммерческие квадрокоптеры китайского производства произвели настоящую революцию в применении традиционной ствольной и реактивной артиллерии, практически полностью разрешив вековую для нее проблему разведки, целеуказания и корректировки артогня, — подчеркнул генерал.

Он добавил, что постоянно висящий над районом цели беспилотник позволяет точно и эффективно стрелять обычными снарядами. Причем, стрельба получается такой же, как в случае с высокоточными боеприпасами. Благодаря этому традиционная артиллерия вернулась на пьедестал бога войны, добавил Балуевский.

Нет сомнений, что интеграция БЛА с высокоточными средствами поражения ещё не исчерпала возможности, — уверен экс-начальник Генштаба.

Ранее стало известно, что военный эксперт Константин Сивков заявил: самоходные артиллерийские установки (САУ) «Нона» отличаются от зарубежных аналогов маневренностью и скоростью, они используются в рамках спецоперации на Украине в основном для поддержки воздушно-десантных войск. Он уточнил, что САУ могут вести не только артиллерийские обстрелы, но и сражаться с танками в ближнем бою.