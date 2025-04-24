Гендиректор ТАСС объяснил непопулярность темы семьи у будущих сценаристов Гендиректор ТАСС: тема полной семьи не пользуется популярностью у сценаристов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Андрей Кондрашов

Все 18 студентов факультета драматургии кино ВГИКа в этом году подготовили дипломные работы, в которых полностью отсутствует тема нормальной традиционной семьи, заявил гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции «От года семьи — к веку семьи». По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, ни один из выпускников не написал сценария, где бы фигурировала полная семья.

Кондрашов отметил, что такая ситуация объясняется драматургическими предпочтениями: считается, что неполные семьи дают больше материала для конфликтов и психологических травм у персонажей. В то же время обычная семья воспринимается как «неинтересная» для сценария, объяснил гендиректор агентства.

Я разговариваю с мастерами ВГИКа и задаю им вопрос: «А поправить немножко студентов нельзя?» Преподаватели отвечают, что навязывать свое мнение не имеют права. Я говорю: «А может, навяжем все-таки? Может, предложим ректору навязать какие-то темы? Ведь это будущие сценаристы, которые будут снимать те самые фильмы, отсутствие которых мы сегодня ощущаем. В том числе на атмосфере нехватки понимания, что семья — это ценно», — резюмировал Кондрашов.

Ранее полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев рассказал, что существует два главных принципа работы российских властей в демографической сфере. Во-первых, предлагаемые меры должны охватывать все семьи без исключения. Во-вторых, в демографической сфере важен правильный подход.