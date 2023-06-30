Гендиректор «дочки» Ростеха задержан за мошенничество

Фото: ao-avtomatika.ru

Генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко

Генерального директора концерна «Автоматика» Андрея Моторко задержали в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили ТАСС в пресс-службе Пресненского суда Москвы. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

В Пресненский районный суд Москвы поступили ходатайства органа следствия об избрании в отношении генерального директора АО «Концерн «Автоматика» Моторко Андрея Ивановича и начальника НИО-3 АО «Концерн «Автоматика» Нестерова Александра Викторовича, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 27 августа, — сообщили ТАСС в суде.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении неустановленных лиц из концерна «Автоматика», входящего в государственную корпорацию «Ростех». По информации издания, на данном этапе расследования подозреваемые, обвиняемые или задержанные отсутствуют.

28 июня в московском офисе концерна «Автоматика» на Ботанической улице провели обыск. Следователи интересовались документацией, связанной с разработкой антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, поездах, на воздушном и водном транспорте.