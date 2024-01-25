«Где деньги?»: Путин призвал объясниться главу Калининградской области Путина спросил губернатора Алиханова о деньгах на Музей Мирового океана

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Владимир Путин и Антон Алиханов

Президент России Владимир Путин попросил губернатора Калининградской области Антона Алиханова объяснить, как обстоит дело с развитием Музея Мирового океана, которое уже профинансировали. На встрече со студентами региона президент отметил, что не понимает, какие могут быть проблемы в этой теме. Вопрос президента вызвал смех в помещении.

Что касается Музея Мирового океана, а там какие проблемы? Мы все деньги выделили. Где деньги, Антон Андреевич? — спросил он.

Музей Мирового океана — первый в России комплексный маринистический музей-заповедник. Его темы — это судоходство, морская флора и фауна, геология и гидрология мирового океана. Он имеет действующую экологическую станцию.

Также президент рассказал о реформе образования в России. По его словам, переход на новую систему будет плавным, а уже выданные дипломы будут иметь такую же силу. Никакая дискриминация тем людям, которые уже получили дипломы, не грозит, заверил Путин.

Кроме того, он сообщил о повышении президентских стипендий до 30 тысяч рублей. По его словам, решение приурочено к празднованию Дня студента.