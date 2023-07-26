ГД запретила регистрироваться на сайтах с иностранной электронной почты Горелкин: запрет на регистрации с иностранной почты коснется только новых пользователей сайтов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла закон, исключающий возможность регистрации на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты. При этом один из авторов документа депутат Антон Горелкин в комментарии ТАСС пояснил, что принятый закон не имеет обратной силы.

Закон обратной силы не имеет, это значит, что в случае его принятия и вступления в силу изменения коснутся только новых регистраций. Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать, опасения на этот счет беспочвенны, — пояснил Горелкин.

До этого депутат говорил, что на российском сервисе нельзя будет авторизоваться через электронную почту в каком-либо домене, кроме .ru или .рф. Также доступной останется авторизация через российский номер телефона, «Госуслуги» или биометрию.

Нововведение коснется не всех российских сайтов, а только тех, где есть регистрация и аутентификация пользователя. В том числе для аутентификации будет запрещено использование аккаунтов, которые прошли регистрацию через иностранные сервисы, среди которых Google и Apple ID.