ГД вынесла решение по регистрации на сайтах РФ через зарубежные сервисы Госдума продлила на год авторизацию на сайтах РФ через зарубежные сервисы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разрешение регистрироваться и авторизоваться на российских сайтах с помощью зарубежных сервисов продлили до 1 января 2025 года. Депутаты Госдумы приняли соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях. Трансляция пленарного заседания ведется на сайте нижней палаты парламента.

Поправками дополняется закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Документ ранее в ноябре внес в Госдуму замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин. Объясняя необходимость инициативы, он напоминал, что в июле 2023 года были приняты поправки, которые с 1 декабря запрещают регистрацию на российских сайтах и приложениях с помощью зарубежных номеров и сервисов.

Директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин ранее сообщил, что эксперимент по использованию приложения «Госуслуги» вместо обычного паспорта могут провести в России уже в 2024 году. По его словам, сервис можно будет использовать для покупки железнодорожных билетов или для обслуживания в банке и МФЦ. Предполагается, что это упростит получение услуг. Представители бизнеса уже выразили свою готовность к проведению эксперимента.