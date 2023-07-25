ГД утвердила скидки на штрафы за неоплаченный проезд по платным дорогам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы проголосовали во втором и третьем чтениях за законопроект, предусматривающий скидки в размере 50% на штраф за неоплаченный проезд по платным дорогам. Такие условия будут действовать, если оплата осуществится в течение первых 20 дней с момента вынесения постановления.

Механизм будет распространяться на случаи проезда по дорогам общего пользования регионального, межмуниципального и местного значений, частным автомобильным дорогам или их участкам.

Ранее сообщалось, что в России вводят систему электронного водительского удостоверения, которое приравняют к пластиковым карточкам с фотографией водителя. Цифровую версию документа можно найти в приложении «Госуслуги Авто». Там же россияне могут посмотреть копию своего свидетельства о регистрации транспортного средства, оформить европротокол, оплатить или обжаловать штраф.

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщал, что работы по согласованию нормативно-правового акта ведутся. По его словам, изначально принять законопроект планировали до конца 2022 года.

В свою очередь замначальника главка МВД по безопасности дорожного движения Олег Понарьин заявлял, что эксперименты по использованию цифрового кода вместо бумажных прав уже проводились в Московской области и Татарстане. ГИБДД, отметил он, полностью готова к такому нововведению.