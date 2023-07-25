ГД разрешила приостановить срочные трудовые договоры участников СВО

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Госдума приняла поправку о приостановке срочного трудового договора мобилизованных и добровольцев, принимающих участие в спецоперации. Глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов объяснил РИА Новости, что это позволит участникам СВО продолжить работу по возвращении.

Вторая [поправка] как раз касается так называемой трудовой паузы для тех, кто участвует в СВО, чтобы у них была гарантия при возвращении продолжить работать и завершить не отработанную часть контракта, — пояснил Нилов.

Кроме того, работодатель может выплачивать работнику материальную помощь во время приостановки договора.

Ранее в Госдуме рассматривали законопроект, предполагающий введение налогообложения для граждан, работающих за пределами страны. Предполагается, что такие работники будут платить НДФЛ в размере 13% вне зависимости от налогового резидентства. Кроме того, налоговая ставка для работающих за рубежом россиян может быть повышена до 15% в случае, если их доход составляет более 5 млн рублей. Законопроект распространяется лишь на граждан, работающих в российских компаниях по трудовым договорам или договорам ГПХ в удаленном формате.