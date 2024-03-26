ГД приняла законопроект о списании процентов по кредиту для бойцов СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании процентов по кредитам и займам участникам СВО. Депутат нижней палаты парламента от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин рассказал NEWS.ru, что военные будут выплачивать только основную часть долга, а остальной объем средств внесут банки и госказна. Нормы законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года, подчеркнул он.

Деньги банкам и некредитным финансовым организациям РФ компенсирует государства на сумму от 50% потерь от списания процентов по кредитным договорам военнослужащих в рамках действия для них кредитных каникул. Сумма начисленных за период действия кредитных каникул процентов за 2022-2024 годы оценивается в размере 11,4 млрд рублей, а компенсация из бюджета предполагается в размере 5,7 млрд рублей.

Основная цель законопроекта в том, чтобы всячески поддержать участков СВО, и чтобы они не наращивали необоснованные долги, — рассказал Говырин.

Депутат Госдумы Никита Чаплин подчеркнул, что с возможным принятием такого закона снизится финансовая нагрузка на семьи участников СВО, которые «заслужили особую поддержку и уважение общества за свои подвиги». По его словам, законопроект также может стимулировать большее вовлечение граждан в военную службу, зная, что их интересы будут защищены.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил разрешить браки с погибшими участниками спецоперации. По его словам, они необходимы для того, чтобы положенные военнослужащим льготы могли получить те, кто не состоял с ними в официальных отношениях. Это поможет женщинам, которые находились с погибшими мужчинами в гражданском браке, добавил депутат.