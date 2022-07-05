ГД приняла закон о создании Фонда пенсионного и социального страхования Госдума приняла закон об объединении Пенсионного фонда и Фонда соцстрахования в единый фонд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования посредством объединения ПФР и ФСС принят Госдумой, сообщается на сайте законодательного органа. В правительстве считают, что объединение функций фондов позволит ускорить получение социальных услуг и сделать этот процесс удобным для граждан, в том числе за счет создания единых офисов клиентского обслуживания.

Создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению, — приводятся слова спикера ГД Вячеслава Володина.

Вместе с основным законом в третьем чтении принят ряд сопутствующих изменений в действующее законодательство. Среди них — поправки в Бюджетный, Трудовой, Налоговый кодексы и другие законодательные акты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что в рамках создания нового фонда с 2023 года будет установлен единый тариф страховых взносов, которые работодатели перечисляют за работников на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование. Это позволит снизить административные издержки и сократит ошибки при расчётах, поскольку предприниматели будут заполнять всего один платёжный документ.

Кроме того, сотрудники, которые работают по гражданско-правовым договорам, смогут получать оплату по больничным, выплаты по беременности и родам и по уходу за детьми так же, как и те, что заняты по трудовым договорам.