ГД приняла в первом чтении проект об универсальном пособии на детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в первом чтении законопроект об универсальном пособии на детей в возрасте до 17 лет и беременным женщинам. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2023 года, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

Законопроектом предусматривается предоставление универсального пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми до 17 лет с доходами ниже одного регионального прожиточного минимума, — говорится в документе.

В Госдуме пояснили, что универсальное пособие объединит несколько существующих: ежемесячные выплаты беременным женщинам, пособие по уходу за ребенком до полутора лет незастрахованным гражданам, выплаты в связи с рождением первого, второго и третьего ребенка до достижения ими трех лет, пособие на ребенка в возрасте от трех до восьми лет и от восьми до 17 лет.

Размер универсального пособия будет составлять 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей или трудоспособного населения в зависимости от того, кому оно предназначено. Выплачиваться пособия будут за счет средств федерального и региональных бюджетов.

Ранее сообщалось, что в феврале 2023 года в России будет проиндексирован материнский капитал. Выплата за рождение второго ребенка составит 779 тысяч рублей, что на 85,9 тысячи превышает текущую сумму.