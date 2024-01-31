ГД приняла закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ ГД приняла в третьем чтении закон о конфискации имущества за фейки о ВС РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о конфискации имущества за распространение заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ и призывы к антигосударственной деятельности. Новый закон также предусматривает возможность лишения почетных званий и наград, сообщил в своем Telegram-канале спикер ГД Вячеслав Володин. Такие меры предусмотрены, если преступление совершено из корыстных побуждений.

Принятое решение позволит наказывать тех, кто ведет деятельность против своей страны, — лишать этих негодяев почетных званий, а также конфисковывать их имущество, деньги и иные ценности, — написал Володин.

Инициативу поддержали все 377 депутатов, участвовавших в заседании. Проголосовавших против и воздержавшихся не было. Володин отметил, что абсолютное большинство выступило за необходимость наказания уехавших россиян, критикующих страну и выступающих против СВО. Спикер нижней палаты парламента назвал поправки «законом о негодяях».

Как указано в пояснительной записке к документу, в целях пресечения деятельности, направленной против безопасности РФ, УК РФ предлагается дополнить механизмом, предусматривающим конфискацию денег, ценностей и иного имущества, предназначенных для финансирования преступлений. Поправки также предусмотрены в Уголовно-процессуальный кодекс.

Законопроект внесли в Госдуму 22 января. В ГД подчеркивали, что в проекте о конфискации за фейки о ВС РФ речь идет не «о любых деньгах или имуществе», а исключительно о тех, которые были нажиты преступным путем.