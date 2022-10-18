ГД приняла два закона в поддержку мобилизованных предпринимателей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

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Госдума приняла два закона, направленных на поддержку предпринимателей, которые призваны на военную службу в рамках мобилизации. Первый документ предусматривает возможность оформления кредитных каникул мобилизованными, являющимися единственными участниками ООО, второй — позволяет бизнесменам передавать свои организации в доверительное управление на время прохождения службы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Нам необходимо сделать все, чтобы поддержать мобилизованных. Защищая безопасность нашей страны, они должны быть уверены: их семьи не бросят, а бизнес сможет продолжить свою работу, — подчеркнул спикер Вячеслав Володин.

Согласно закону о кредитных каникулах, требование об их предоставлении может подать сам учредитель ООО или его поверенный. Кредитные каникулы начинаются со дня обращения или с более ранней даты, указанной заемщиком, но не ранее 21 сентября 2022 года. Их можно получить по любым кредитам, которые были оформлены на ООО до мобилизации учредителя.

В течение льготного периода проценты по кредиту продолжают начисляться, а по его окончанию включаются в сумму основного долга. При этом срок кредита продлевается таким образом, чтобы периодичность и размер платежей остались прежними.

Кроме того, срок кредитных каникул может быть продлен на 90 дней после окончания мобилизации заемщика. Он также может быть продлеваться на время признания мобилизованного безвестно отсутствующем, разъяснили в ЦБ России.