ГД потребовала от США исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма В ГД призвали исключить Кубу из списка стран — спонсоров терроризма Госдепа США

Фото: Guillermo Nova/dpa/Global Look Pres

Государственная дума России приняла проект постановления, в котором потребовала исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма, составленного Госдепом США. Депутаты приняли проект документа единогласно, передает корреспондент NEWS.ru.

Комментируя данное заявление Думы, спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отметил, что Соединенные Штаты должны компенсировать ущерб, нанесенный кубинской экономике в результате рестрикций. Он подчеркнул, что пример того, как поступает с Кубой и ее народом «страна, считающая себя гегемоном», демонстрирует необходимость того, чтобы мир был многополярен, а мировое устройство — справедливым.

Вот вам пример демократии по-американски, которую реализует Вашингтон и власть предержащие в этой стране. <...> Что касается принятия решения, вот последний раз против санкций в отношении Кубы и за их отмену выступило 187 стран. Только две страны проголосовали против — США и Израиль. И одна воздержалась — Украина. <...> Поэтому нам надо здесь идти до конца и поддерживать братскую Республику Куба, — сказал Володин.

Ранее сообщалось, что на Кубе арестован мужчина по обвинению в «террористическом заговоре». По версии Министерства внутренних дел, гражданин островного государства проживал в США и нелегально прибыл в республику в 2014 году по морю с огнестрельным оружием и боеприпасами.