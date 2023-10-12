Депутаты решили не сообщать Европе о введении военного положения ГД одобрила проект об отмене информирования Европы о военном положении в РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в финальном чтении приняли законопроект, который освободит Россию от обязанности информировать Совет Европы о введении военного положения, сообщается на сайте нижней палаты парламента. После вступления нового закона в силу Россия будет обязана информировать только генерального секретаря ООН. Законопроект внес на рассмотрение президент РФ Владимир Путин.

Согласно действующему законодательству, Россия должна информировать Совет Европы о введении военного положения. Также глава государства обязан уведомить СЕ и ООН об отступлении России от своих обязательств по международным договорам. Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что текущий порядок должен быть изменен, так как Совет Европы «изжил себя». По его словам, сейчас в России проводится работа по корректировке законодательства после выхода страны из СЕ в 2022 году.

Совет Европы изжил себя, он стал тормозить развитие других стран. Все его решения политизированные и принимаются под диктовку Вашингтона, который делает все для ослабления европейских государств, создает напряжение между ними, — объяснил спикер Госдумы.

Также сегодня профильный комитет Госдумы подготовил законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Его рассмотрят в первом чтении на следующем заседании 17 октября.