Дума приняла закон о бессрочной выплате не полученной военными пенсии

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Государственная дума приняла в третьем чтении закон о бессрочной выплате не полученной военными пенсионерами пенсии, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента. Документом вносятся поправки в закон о пенсионном обеспечении военных, пожарных и сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, ФСКН, ФСИН и ФССП. Закон вступит в силу по истечении 10 календарных дней с момента его опубликования.

Механизм реализации права на пенсию, выплата которой была приостановлена, а затем прекращена, должен предоставлять гражданину безотносительно к избранному способу доставки и получения пенсии возможность получения сумм не выплаченной ему пенсии за весь период, в течение которого ее выплата не производилась, при том что в этот период право на назначенную ему пенсию гражданин не утрачивал, — отмечается в пояснительной записке.

Президент России Владимир Путин 5 декабря подписал закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2025 года. Также он подписал закон о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий.

Согласно закону о продлении заморозки индексации базы для расчета военных пенсий, до 1 января 2024 года приостанавливается действие нормы закона, по которой «денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%, начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера».