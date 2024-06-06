«"Газпром" переживет»: Путин ответил на отказ Европы от поставок газа Путин: «Газпром» справится с отказом Европы покупать российский газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

«Газпром» переживет решение Европы отказаться от поставок российского газа, отметил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с главами мировых информационных агентств, передает пресс-служба Кремля. При этом российского лидера удивило решение европейских стран покупать «втридорога» энергоресурс из США.

Путин также задался вопросом, почему Германия после подрыва одной из труб «Северного потока — 2» не хочет получать природный газ по оставшейся. Как признал российский лидер, в этом нет логики.

В чем логика? Через территорию Украины можно получать, через Турцию можно получать, а по Балтийскому морю нельзя получать. Что же это за бред такой? Нет никакой формальной логики, — удивился глава государства.