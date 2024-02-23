«Газпром» отчитался о прокачке газа через Украину «Газпром» прокачивает через Украину 42,4 млн куб. м газа в сутки по ГИС «Суджа»

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«Газпром» транспортирует в Европу газ транзитом через Украину в объеме 42,4 млн кубометров в сутки через газоизмерительную станцию «Суджа», сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной, подчеркнули в организации.

«Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», — 42,4 млн куб. м на 23 февраля. Заявка на ГИС «Сохрановка» отклонена, — сообщили в компании.

Накануне, 22 февраля, объем прокачки также составлял 42,4 млн кубометров, согласно данным «Газпрома». Это соответствует объему прокачки, который прогнозировался «Оператором ГТС Украины».

Транзит через Украину остался единственным маршрутом поставок газа в страны Западной и Центральной Европы. Поставки по газопроводу «Северный поток» полностью прекращены, по «Турецкому потоку» и «Голубому потоку» снабжаются Турция и страны Южной и Юго-Восточной Европы.

Поставок через ГИС «Сохрановка» нет с мая 2022 года из-за отказа Украины. В Киеве объясняли остановку прокачки через эту станцию форс-мажором из-за невозможности контроля над компрессорной станцией «Новопсков» на территории ЛНР. При этом российская сторона заявляла, что не видит оснований для прекращения поставок в прежнем режиме.