Галузин заявил, что Армения стала избегать Россию Галузин: Армения избегает Россию по линии МИД и МО из-за давления Запада

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Михаил Галузин

Армения перестала проявлять заинтересованность в контактах с Россией по линии МИД и Минобороны, заявил в интервью ТАСС замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин. По его мнению, это является результатом давления Запада.

С ноября 2023 года не было встреч министров иностранных дел. Партнеры не проявили заинтересованности к нашему предложению разработать и заключить очередной план межмидовских консультаций. Не по нашей вине заметно снизилась динамика контактов по линии оборонных ведомств. Просело и военно-техническое сотрудничество, — перечислил замминистра.

Галузин добавил, что его ведомство рассчитывает на улучшение отношений между странами. Россия готова к тому, что публично озвученный настрой армянских властей работать над устранением проблемных моментов и раздражителей приобретет практическое воплощение, отметил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна готова вступить в Европейский союз, это может случиться в 2024 году. Так он ответил на вопрос о желании государства стать членом ЕС в ходе дискуссии на Копенгагенском саммите демократии.

После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru о возможности потепления отношений Москвы и Еревана в будущем, заметила, что Россия всегда была привержена союзническим отношениям с Арменией и исходила из них исторически. На дороге с «двусторонним движением со стороны РФ не было никаких зигзагов», подчеркнула она.