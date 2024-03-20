«Фундамент разрушен»: в МИД охарактеризовали отношения России и Японии МИД РФ: фундамент отношений России и Японии практически разрушен

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Фундамент взаимовыгодных отношений между Россией и Японией практически разрушен, заявил РИА Новости исполняющий обязанности директора третьего департамента Азии МИД РФ Сергей Жесткий. По его словам, Токио осознанно выбрал прозападный курс, что привело к печальным последствиям для кропотливо создававшихся связей.

Японские власти сделали осознанный выбор в пользу прозападной линии в контексте украинского кризиса, в результате чего к настоящему времени практически разрушен фундамент взаимовыгодных российско-японских отношений, создававшийся кропотливыми обоюдными усилиями в течение десятилетий, — заявил Жесткий.

Россия продолжит реагировать «жесткими и чувствительными» для Японии контрмерами до тех пор, пока страна не откажется от недружественного курса, добавил дипломат. По его словам, в отношениях с Токио Москва намерена руководствоваться исключительно собственными национальными интересами.

Ранее Жесткий заявил, что Россия предупредила Японию о последствиях поставок в США ракет для ЗРК Patriot, которые могут оказаться на Украине. По его словам, содействие со стороны Японии «дальнейшей накачке ВСУ вооружениями» Москвой будет расцениваться как «соучастие Токио в преступных деяниях Киева».