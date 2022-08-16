Эстония открыла движение через границу с Россией в Нарве ФТС РФ сообщила о возобновлении движения на российско-эстонской границе

Фото: Сергей Степанов/РИА Новости

Пешеходный пункт пропуска «Нарва-2» на эстонско-российской границе

Федеральная таможенная служба сообщила в своем Telegram-канале о возобновлении движения на российско-эстонской границе. Участок в районе Ивангород — Нарва был закрыт на неопределенный срок из-за обновления программных средств Таллина.

Движение возобновлено. Работы по обновлению программных средств эстонской стороны завершены. Пункты пропуска работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

Ранее в ФТС РФ рассказали, что на неопределенный срок закрыто перемещение через международный автомобильный пункт пропуска Ивангород. Эстонская сторона сообщала, что временно прекратились въезд и выезд грузовых и легковых авто, а также физических лиц.

Кингисеппская таможня рекомендовала перевозчикам и гражданам учитывать сложившуюся ситуацию при выборе места пересечения границы. ФТС настаивала на выборе альтернативных маршрутов из-за неопределенности сроков введенных ограничений.

Запрет был введен на фоне заявления премьер-министра Каи Каллас о том, что правительство страны приняло решение как можно скорее убрать из публичного пространства все советские монументы, в том числе танк в Нарве. По ее словам, это необходимо «для сохранения мира».