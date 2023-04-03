FT: у российских чиновников изымают загранпаспорта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские службы безопасности иногда изымают загранпаспорта у высокопоставленных чиновников и менеджеров госкомпаний, чтобы не допустить бегства и утечек информации, сообщает The Financial Times со ссылкой на осведомленные источники. Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал журналистам, что ограничения на выезд за границу для некоторых лиц ужесточены. Это касается тех, кто работает в «чувствительных сферах».

Для этого существуют более строгие правила. Где-то они формализованы, а где-то зависят от конкретного решения <...> о конкретных сотрудниках. С начала специальной военной операции этому вопросу стало уделяться больше внимания, — сказал он.

Решение о разрешении на выезд за границу зависит от сферы работы и структуры, объяснил Песков.

Ранее стало известно, что агентства, помогающие в оформлении загранпаспорта, резко подняли стоимость изготовления документа на фоне подорожания чипов. Теперь такая услуга обойдется в среднем в 50–80 тысяч рублей, а изготовление займет четыре-пять рабочих дней.